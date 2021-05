Hentai vs. Evil - Les drôles de dames déclarent la guerre aux démons sur Nintendo Switch

Présenté il y a quelques semaines par eastasiasoft, Hentai vs. Evil était encore dans l'attente d'une date de sortie sur Nintendo Switch. L'éditeur vient donc de rectifier le tir et nous apporter des nouvelles concernant sa disponibilité. Vous pourrez ainsi partir à la chasse aux démons en incarnant trois héroïnes à partir du 27 mai 2021 , pour un prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Parfois, dézinguer un peu de zombie et de démon est tout ce dont vous avez besoin, mais une touche de saveur coquine pour épicer les choses ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ? Dans Hentai vs. Evil, les démons ont envahi la ville, la banlieue et même un village de bord de mer, transformant les habitants en zombies mangeurs de chair et jetant les jolies filles dans des cages. Il est temps d'arrêter cette folie ! Sauvez les filles, demandez-leur de rejoindre vos rangs alors que vous abattez la source du mal sous une pluie de balles et faites-vous plaisir !

Avec ses trois personnages jouables, tous personnalisables à votre guise, Hentai vs. Evil offre une expérience d'action hédoniste qui privilégie avant tout le plaisir de la liberté. Naviguez à pied sur des scènes en monde ouvert, utilisez une variété d'armes pour abattre vos ennemis, survivez en attrapant des bonus et assurez-vous qu'aucune waifu n'est laissé derrière !