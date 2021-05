Hentai vs. Evil - Un peu de gameplay pour adultes avertis

Disponible depuis le 27 mai 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Hentai vs. Evil est une énigme à lui tout seul sur la cohérence de validation de contenu sur la plateforme en ligne de Nintendo. Pour exemple, nous avons appris en avril que la licence Super Seducer ne serait jamais disponible à cause de son contenu trop borderline, appuyé par les différents mouvements #MeToo et autres affaire Weinstein qui ont ébranlé l'actualité ces derniers mois.

Mais dans le cas de Hentai vs. Evil, proposer une option de base dans le menu principal pour dénuder les héroïnes et leur faire casser du zombie les seins à l'air, avant de les avoir gonfler tels deux obus, ça a l'air de passer le contrôle de validation de Nintendo et de l'eShop, obtenant au passage un PEGI16 pour la classification... Actuellement proposé au prix de 7,99€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir la première mission du jeu avec la première héroïne (r)habillée pour l'occasion.