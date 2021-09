Helvetii vous fera explorer la mythologie gauloise et vous battre contre des vagues d'ennemis en 2022

Helvetii est un jeu d'action en 2D classifié par ses développeurs, la Team Kwakwa des développeurs suisses, comme un "Character-Action Game", un genre très récent qui se veut être une évolution plus moderne du Beat'em up avec donc un personnage principal qui va affronter des vagues d'ennemis en exécutant des combos tous plus stylés les uns que les autres. Helvetii semble d'ailleurs faire la part belle à ses combos comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Le jeu s'appuie sur la mythologie celtique mais aussi sur la mythologie gauloise, que l'on voit d'ailleurs que trop peu dans les jeux vidéo, pour refaire l'histoire et donner un prétexte à son univers qui s'annonce très original. Le jeu est prévu sur Nintendo Switch en 2022 sans plus de précisions. En attendant vous pouvez toujours visionner sa bande-annonce ci-dessous.

Un jeu "Chara Action" en gaule ancienne

TROIS COMBATTANTS. TROIS STYLES UNIQUES

FACILE À APPRENDRE, DUR À MAÎTRISER

LES DONS DES DIEUX, À VOTRE SERVICE

UNE EXPÉRIENCE VISCERALE DANS UN DÉCOR ENCHANTANT

THE SECRETS OF THE GAUL

Découvrez un ancien monde inspiré de la mythologie celtique et gauloise, mélangeant aussi monstres et légendes venant du folklore Alpin. Traversez d'anciennes forêts, des villages abandonnés, des ravins escarpés, et bien plus encore...









Cela fait maintenant un moment que nous travaillons sur Helvetii depuis notre petit studio ici en Suisse. Notre principal objectif est de partager notre amour et passion pour les mécaniques de jeux d'actions. Nous travaillons pour que les mécaniques soient aussi impeccable que possible, et tout cela avec une présentation vivante et colorée. Ceci est un projet que nous voulons vraiment partager, et nous espérons que notre passion atteindra aussi les joueurs à travers le monde!



Nous remercions tout ceux qui partagent notre excitation et qui nous soutiennent. Faisons de notre mieux!



- Kevin et Isa, de la Team Kwakwa