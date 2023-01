Helvetii - La mythologie celtique débarque le 3 février sur Nintendo switch

Initialement attendu pour la fin de l'année 2022, Helvetii accuse finalement un peu de retard afin de pouvoir proposer aux joueurs l'expérience la plus agréable possible. Le titre signé Team KwaKwa sera officiellement disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée à partir du 3 février 2023 , grâce au travail apporté par Red Art Games. En attendant cette date, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer en date du jeu.

Helvetii est un jeu d’Action en 2D de type Roguelite centré sur la découverte des mythologie et histoire ancestrales des tribus gauloises helvètes ainsi que sur les mythes de cultures diverses dont la culture celte. Helvetii transforme tous ces éléments en un jeu d’Action dynamique à la difficulté relevée. Le tout habillé à l’aide d’une magnifique direction artistique. Incarnez des personnages variés comme un chef de guerre aussi jeune que féroce, un renard-homme à la fois naïf mais habile, ou encore un druide rusé maîtrisant des forces primitives. Exploitez les capacités de combat variées propres à chacun pour vaincre des hordes d’ennemis et mettre fin au pourrissement se répandant aussi bien sur leurs terres que sur leurs cœurs. Les affrontements dans Helvetii revêtent de nombreuses formes. Les joueurs pourront créer des combos, bloquer les attaques des ennemis, briser leur garde, jongler dans les airs avec leurs corps, leur envoyer des projectiles, esquiver leurs attaques les plus puissantes et utiliser toute une gamme de pouvoirs afin de parcourir l’aventure proposée par Helvetii. La bande originale de Helvetii a été composée par le talentueux Dale North (Sword of the Necromancer, River City Girls, Dreamscaper) en partenariat avec Scarlet Moon Productions. Emi Evans, la chanteuse des bandes-originales de NieR et NieR:Automata, prête sa voix aux chansons du jeu. Caractéristiques : Trois personnages jouables uniques

Les pièces et boosts sont distribués aléatoirement au début de chaque aventure

Usez de nombreux pouvoirs qui vous ont été conférés par des divinités primitives

Des environnements en 2D détaillés conçus avec soin

Une bande-originale composée par Dale North et chantée par Emi Evans

Textes proposés en anglais, français, allemand suisse, allemand, italien, espagnol, portugais et japonais