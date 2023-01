Hell is Other Demons - Super Rare Games annonce la sortie en version physique du roguelike sur Nintendo Switch

Super Rare Games a décidé que le mois de janvier serait sous le signe du genre roguelite. Après la sortie de Lone Ruin que nous avons testé cette semaine dans nos colonnes, l'éditeur indépendant vient d'annoncer un partenariat avec Cuddle Monster Games pour proposer le jeu Hell is Other Demons en version physique sur Nintendo Switch. Le titre sera imprimé pour un total de 3000 exemplaires, et la mise en vente démarrera le 19 janvier 2023 à partir de 17h sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Un jeu de plateforme au rythme infernal et aux gros pixels.

Ce jeu de tir et d'arcade se caractérise par son gameplay rapide et créatif qui récompense la rapidité de décision et les bons réflexes.

Une campagne infernale

Sautez dans les sabots d'un démon pour tuer des tas d'autres démons : progressez au fil d'une longue campagne et dominez les boss les plus délirants. Relevez des défis aussi variés que violents tout en accumulant un puissant arsenal d'armes et d'améliorations.

Des défis sans fin

Les fans de jeux d'arcade classiques, basés sur des scores élevés, apprécieront le mode Arcade, qui offre une action illimitée, générée de façon procédurale, ainsi qu'une rejouabilité infinie. Rien ne vous empêchera de battre votre propre record, en dehors des milliers de démons assoiffés de sang qui se mettront en travers de votre chemin !

Des couleurs et du son

Outre ses couleurs éclatantes et ses gros pixels, Hell is Other Demons offre une bande son synthwave composée par Rémi Gallego, de The Algorithm, et des effets sonores rétro de Magnus Pålsson.