Headland - Un monde imaginaire vous attend sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Northplay, Headland est un jeu mêlant aventure et RPG, prenant place dans un monde imaginaire. Attendu pour le 13 janvier 2022 au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son descriptif ainsi que son trailer dédié ci-dessous.

Headland est un monde imaginaire fantastique aux couleurs chatoyantes et habité par des créatures rigolotes. Mais une force extérieurs sinistre menace de voler l'émerveillement et les couleurs de ce monde. Rejoignez Nor dans une aventure palpitante, aidez-le à reconstruire le Cœur d'imagination et sauvez Headland !