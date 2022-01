Headland - L'aventure imaginaire est disponible sur Nintendo Switch

Si il vous tardait de découvrir le dernier jeu de Northplay, sachez que Headland est disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch. Proposé sur l'eShop au prix de 19,99€, le titre vous embarque dans une nouvelle contrée pour explorez diverses îles tout en aidant leurs habitants. En attendant notre test dédié qui sortira dans quelques jours, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Headland est un monde imaginaire fantastique aux couleurs chatoyantes et habité par des créatures rigolotes. Mais une force extérieurs sinistre menace de voler l'émerveillement et les couleurs de ce monde. Rejoignez Nor dans une aventure palpitante, aidez-le à reconstruire le Cœur d'imagination et sauvez Headland !