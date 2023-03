Have a Nice Death - La Mort est enfin en place sur Nintendo Switch

Qui a dit que la vie dans l'au-delà est une partie de plaisir ? Dans Have a Nice Death, vous incarnez la Mort, PDF de Death, Incorporated qui va devoir jouer de la faux pour que ses employés gérant le quota de morts rentrent dans le droit chemin. En attendant notre test dédié de ce roguelike 2D, nous vous laissons visionner ci-dessous sa bande-annonce de lancement. Have a Nice Death est actuellement proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 24,99€.

Pour les nouvelles recrues de Death, Inc., voici un petit rappel du jeu : Have a Nice Death est un roguelike en 2D animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, PDG et fondateur de Death, Incorporated, une multinationale florissante spécialisée dans le traitement des âmes dans l'au-delà. En incarnant son chef indéfectible, les joueurs exploreront les sinistres étages du siège de la multinationale, générés de manière procédurale, et devront remettre sur le droit chemin les employés récalcitrants qui ignorent les quotas de morts sur Terre et accumulent les âmes. Mais reprendre le dessus sur les Fléaux, les boss de chaque département, et leurs sbires ne sera pas chose aisée et nécessitera de multiples runs pour les convaincre. Heureusement, les joueurs auront à leur disposition un arsenal de plus de 70 armes et de sorts ainsi que des améliorations redoutables pour venir à bout de leur tâche.



La version complète de Have a Nice Death qui sort aujourd'hui, est celle approuvée par Death, Inc. Elle inclut une mise à jour du roguelike apportant des tonnes de nouveautés, ainsi que tout le contenu des mises à jour précédentes auxquelles les fans ont pu jouer au cours de la période d'accès anticipé (vous pouvez voir la liste des changements apportés depuis le début de la phase d'accès anticipé ici). Les mortels possédant la version en accès anticipé n'ont pas à se faire de sang d'encre, puisqu'ils pourront utiliser leurs fichiers de sauvegarde dans la version « règlementaire » de Have a Nice Death.



Grâce à la mise à jour de lancement et son contenu inédit, vous serez en mesure de visiter le huitième département de Death, Inc., le Temps inévitable. Ce nouveau « monde » est rempli d'ennemis mortels, dont de nouveaux bosses et mini-boss, de nouvelles armes, d'une fin pour l'histoire principale, d'améliorations du confort de jeu et bien plus. Il y a même une rumeur qui circule dans les couloirs de Death, Inc., faisant état de plusieurs secrets à découvrir dans ce département…