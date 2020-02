Hatsune Miku bientôt rhabillée dans Project DIVA MegaMix

Hatsune Miku : Project DIVA MegaMix est déjà disponible au Japon (bénéficiant même d'une démo) mais d'ici peu le jeu va recevoir une mise à jour pour corriger "un problème"... A priori des joueurs se seraient plaints auprès de SEGA à cause des petites culottes qui seraient visibles lors de certaines séquences et de certaines poses- ce qui serait indécent et peu respectueux de l'image de la femme. Résultat, SEGA s'en fendu d'un communiqué pour remercier les joueurs de leur retour et préciser que bientôt, Hatsune sera rhabillée via la prochaine mise à jour à venir et les images "problématiques" supprimées... Une réponse un peu étrange car SEGA n'avait pas besoin du retour des joueurs pour valider un choix qui est dans l'air du temps alors que le titre doit être lancé partout dans le monde.

A noter aussi que, malheureusement, le joueur (à priori) à l'origine des signalements, est depuis harcelé sur Twitter par des messages haineux.

[EDIT] La mise à jour est désormais disponible et corrige différents problèmes

Source : Esuteru