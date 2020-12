Hal Laboratory parle de ses nouveaux projets en 2021 et annonce encore plus de Kirby

On a parfois tendance à l'oublier entre Zelda, Mario, Metroid, Pikmin ou encore Animal Crossing mais Kirby est une des licences les plus populaires du Nintendoverse. Créée par Masahiro Sakurai, le papa de Smash Bros pour le Game Boy, la petite boule rose gloutonne est devenue en quelques années une valeur sûre notamment grâce à ses jeux de plateformes multi-joueurs particulièrement appréciés des jeunes (et des moins jeunes) joueurs.

Pour la nouvelle année, le site japonais 4Gamer a sollicité les vœux des grands noms des jeux vidéo et notamment ceux des pontes d'Hal Laboratory. Il faut s'attendre à de nouveaux projets en 2021 mais surtout à ce que Kirby débarque en force en jeu vidéo mais aussi en produits dérivés de toutes sortes et même en évènements spéciaux. Retrouvez leurs interventions ci-dessous.

Tadashi Kawai (Kirby Fighters 2 , Super Kirby Clash et Kirby Battle Royale)

Chez HAL Laboratory, nous continuerons de proposer des jeux en 2021 remplis de trois valeurs clés: la surprise, le plaisir et la chaleur. Merci beaucoup.

Teruhiko Suzuki (Part Time UFO)

En 2021, je veux sortir un autre genre de jeu bizarre de HAL Egg (NDLR : le studio dédié aux "petits jeux" et plus spécialement aux jeux mobiles- voir ici)! Et s'il vous plaît jouer à Part Time UFO ! C'est un jeu amusant que vous apprécierez absolument ! Faîtes moi savoir ce que vous pensez!

Yumi Todo ( Kirby Fighters 2 et Super Kirby Clash)

Nous continuerons à travailler dur sur notre objectif en 2021. Autrement dit, pour que le plus de gens possible puisse profiter de Kirby. Nous avons des plans non seulement pour les jeux, mais aussi pour les produits dérivés, les livres et une variété d'événements comme avec le Kirby Cafe. Nous espérons que vous continuerez à soutenir Kirby et HAL Laboratory en 2021!

Alors êtes-vous prêt à manger du Kirby à toutes les sauces ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.