Le Hacker Gary Bowser de la Team Xecuter est sorti de prison avec une amende record à payer à Nintendo

C'est une histoire qui démarre en 2020, La Team Xecuter connue dans le milieu du piratage pour avoir proposé plusieurs solution de hack pour les consoles de jeu a subit un coup dur avec l'arrestation en 2011 de deux membres de l'équipe dont Gary Bowser, présenté comme le leader de la Team Xecuter. Nintendo avait notamment demandé en guise de dommages et intérêts, 2 500 $ pour chaque appareil trafiqué et 150 000 $ pour chaque violation du droit d'auteur. Résidant initialement en République Dominicaine, Gary Bowser avait finalement été extradé aux Etats-Unis pour pouvoir y être jugé sur les différents travaux réalisés pour hacker diverses consoles comme la Nintendo Switch, la Nintendo 3DS et la NES Classic Edition pour rester du côté de Nintendo.

Après 40 mois d'incarcération, Gary Bowser est finalement remis en liberté, mais il n'échappe pas au remboursement des préjudices réclamé par Nintendo. Gary Bowser doit ainsi verser 10 millions de dollars, sans compter l'ordonnance du tribunal fédéral qui a rajouté 4,5 millions de dollars supplémentaires au 10 millions réclamés par Nintendo. Devant le montant faramineux de l'amende, Gary Bowser a commencé à rembourser son amende avec un premier versement de 175$. Rentré désormais au Canada et manifestement endetté à vie, espérons que Gary Bowser saura tourner la page, et se lancer vers de nouveaux projets, cette fois-ci plus officiel pour éviter les déboires de ces dernières années.

Source : Theverge