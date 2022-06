Growbot - Le Point'n Click de Wabisabi Play arrive en juillet sur Nintendo Switch

Qu'on l'ait apprécié ou détesté, The Longing reste à ce jour une expérience qui aura su marquer les joueurs lors de sa sortie en avril 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. L'éditeur Ash Games revient cet été avec un nouveau titre atypique signé Wabisabi Play dénommé Growbot. Ce présentant comme un point'n click se déroulant au cœur d'une station spatiale, nous vous laissons découvrir les informations sur cet univers avec le trailer du jeu et un descriptif officiel. Si vous êtes intéressé par l'expérience, Growbot sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 14 juillet 2022 au prix de 16,99€.

À PROPOS DE CE JEU

Growbot est une aventure de type point'n'click en 2D qui suit les efforts d'un robot pour protéger son foyer d'une sombre force cristalline. À bord d'une station spatiale biopunk peuplée de plantes et d'aliens fantastiques, vous incarnez Nara, un Growbot en cours de formation pour devenir capitaine. Lorsque votre station d'accueil est attaquée par des cristaux à prolifération rapide, c'est à vous qu'il revient de la sauver !

Le jeu est inspiré par des classiques du jeu d'aventure comme Loom et d'autres titres plus modernes tels que Machinarium, et vise à séduire les joueurs débutants comme expérimentés. Il est développé sous Unity pour Windows, Linux et Mac.



CARACTÉRISTIQUES