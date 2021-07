GRIS - Le jeu indépendant acclamé par la critique et les joueurs arrive en version physique sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire l'excellent Gris développé par Nomada Studio de par son absence de version physique, les choses vont bientôt changer. En effet, un nouveau partenariat vient d'être trouvé entre Devolver Digital, Nomada Studio et Just For Games pour proposer aux joueurs une version physique grand public.

Disponible à partir du 1er octobre 2021 , cette version boîte proposera bien sûr le jeu en cartouche, mais également une jaquette réversible ainsi qu'un artbook. En attendant de mettre la main dessus, nous vous laissons retrouver ci-dessous un descriptif de Gris ainsi qu'un trailer officiel.