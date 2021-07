GRIS s'offrira également une édition physique collector sur Nintendo Switch

Après nous avoir informé il y a quelques jours de la sortie en version physique grand public de GRIS sur Nintendo Switch, le distributeur Just For Games est revenu vers nous avec une autre bonne nouvelle. En plus de l'édition standard du jeu, GRIS sera également proposé en édition collector comprenant les éléments suivants ;

Le jeu Gris sur Nintendo Switch avec une couverture par l'artiste du jeu Conrad Roset, exclusive à cette édition Collector.

Un artbook exclusif de 112 pages au format portrait

La bande-son officielle du jeu au format CD.

Une boîte Collector abritant tout le contenu.