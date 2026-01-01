GRID Legends: Deluxe Edition sortira fin janvier sur Nintendo Switch 2

Annoncé il y a tout juste un mois, Feral Interactive vient de confirmer la date de sortie de son jeu de course GRID Legends: Deluxe Edition sur Nintendo Switch 2. Proposant une amélioration graphique et des performances améliorées, le titre sera finalement disponible à partir du 29 janvier 2026 sur l'eShop de la console. Nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

GRID Legends marque le retour de la franchise de course premium de Codemasters sur Nintendo, en tant que suite très attendue de l’énorme succès GRID Autosport sur Switch. GRID Legends est un jeu de course survitaminé sur Switch 2, proposant des visuels d’une netteté remarquable, d’excellentes performances et une immense sélection de voitures qui s’affronteront roue contre roue à travers 10 disciplines de sport automobile à haute intensité, réparties sur 24 lieux spectaculaires.

GRID Legends arrive sur Nintendo Switch 2 dans sa Deluxe Edition, incluant l’intégralité des DLC. Cette édition ajoute le mode destruction derby Classic Car-Nage, ainsi que les modes Drift et Endurance, de nouveaux événements de Carrière et de Scénario, sans oublier des voitures et circuits supplémentaires.

GRID Legends: Deluxe Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 au prix de 39,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €.