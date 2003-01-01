GRID Legends: Deluxe Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de jeux de course, Feral Interactive vient d'annoncer la sortie de GRID Legends: Deluxe Edition sur Nintendo Switch 2. Attendu pour début 2026 sans plus d'infos ppur le moment, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de l'annonce.

GRID Legends marque le retour de la franchise de course premium de Codemasters sur Nintendo, en tant que suite très attendue de l’énorme succès GRID Autosport sur Switch. GRID Legends est un jeu de course survitaminé sur Switch 2, proposant des visuels d’une netteté remarquable, d’excellentes performances et une immense sélection de voitures qui s’affronteront roue contre roue à travers 10 disciplines de sport automobile à haute intensité, réparties sur 24 lieux spectaculaires.

GRID Legends arrive sur Nintendo Switch 2 dans sa Deluxe Edition, incluant l’intégralité des DLC. Cette édition ajoute le mode destruction derby Classic Car-Nage, ainsi que les modes Drift et Endurance, de nouveaux événements de Carrière et de Scénario, sans oublier des voitures et circuits supplémentaires.

GRID Legends: Deluxe Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 au prix de 39,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €. La date de sortie du jeu sera annoncée en janvier, en même temps que l’ouverture des précommandes sur le Nintendo eShop.