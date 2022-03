Grand Mountain Adventure: Wonderlands nouveau trailer de gameplay Nintendo Switch

Développé par le studio suédois Toppluva, Grand Mountain Adventure: Wonderlands profite de ce début de mois de mars pour nous proposer une nouvelle vidéo de gameplay à découvrir ci-dessous. L'occasion d'en apprendre davantage sur ce jeu mélangeant ski et snowboard dans un monde ouvert enneigé. Grand Mountain Adventure: Wonderlands est attendu le 10 mars 2022 sur Nintendo Switch en dématérialisé mais également en version physique.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands vous invite à visiter librement et à votre rythme des stations de sport d’hiver et les montagnes aux alentours. Explorez tranquillement les lieux, lancez-vous dans des défis variés et gratifiants ou bien affrontez vos amis dans des courses multijoueurs amicales.

Exploration :

Chaussez vos skis ou votre snowboard et explorez 12 stations de sports d’hiver façon open-world. Découvrez des lieux encore jamais visités en hors piste, de vastes forêts sauvages aux pics rocheux les plus hauts, des descentes vertigineuses aux villages isolés.

Défis :

Lancez-vous dans des slalom Super G ,Slopestyle, Big Air et bien plus encore. Ou bien dans des défis cachés et des pistes secrètes pour les plus aventureux. Partez à la recherche des nombreux objets à collectionner !

Multijoueur :

Jouez en multijoueur local jusqu’à 4 joueurs. Atteignez la ligne d’arrivée, déboussolez vos amis en leur rentrant dedans ou en leur lançant des boules de neige. Libre à vous d’explorer ensemble la montagne.

Mode ZEN :

Le MODE ZEN consiste à passer un moment calme et régénérant pour vous-même. Tous les défis, les objets de collection d'essais et même les PNJ sont supprimés pour profiter du calme montagnard !