Grand Mountain Adventure: Wonderlands - L'édition physique tout schuss direction la Nintendo Switch

Cet hiver sortez vos plus beaux skis pour dévaler les pistes enneigées sur la Nintendo Switch. Edité par Microids Indie, Grand Mountain Adventure: Wonderlands vient de dévoiler le contenu de son édition physique. Attendu initialement pour le mois de février, le titre sortira finalement le 10 mars prochain sur l'eShop et dans les boutiques physiques.

À propos de Grand Mountain Adventure: Wonderlands

Développé par le studio suédois Toppluva, Grand Mountain Adventure: Wonderlands est un magnifique jeu de ski et de snowboard en open-world dans lequel les joueurs explorent librement des montagnes remplies de centaines de défis à découvrir. Enfilez vos skis ou votre planche de snowboard et préparez-vous à une grande aventure dans les montagnes enneigées !

Après avoir déjà conquis plus de 8 millions de joueurs, le jeu prépare désormais sa sortie sur Steam et Nintendo Switch. Cette version augmentée et retravaillée intègrera notamment des graphismes et une I.A. améliorés, un mode multijoueur local, de nouvelles montagnes, et bien plus encore !

***

Caractéristiques du jeu :