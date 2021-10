Goldorak le jeu sortira en 2023 sur Nintendo Switch - premières infos et teaser

Tous les vieux de la vieille qui viennent sur ce site (et j'en connais un personnellement) ne peuvent qu'être saisi d'émotion à l'évocation de Goldorak (ou Grendizer en V.O) une série animée japonaise qui fit les belles fin d'après midi des petites écoliers français à la des années 70. Le prince Acratrus, Alcor, Vénusia mais aussi le Grand Stratéguerre et les Golgoths ont véritablement marqué toute une génération et participé à populariser l'animation japonaise en France avec d'autres séries comme Candy Candy, Albator et plus tard, Dragon Ball. Si le nom du célèbre robot vous évoque de bon souvenirs, vous serez sans doute heureux d'apprendre que le jeu vidéo de Microids et Dynamic Planning dévoilé en début d'année, fera bien une escale sur Nintendo Switch. Cependant, il faudra être patient puisque le jeu ne sortira qu'en 2023 . En attendant, un premier teaser a été partagé. Retrouvez-le ci-dessous. Retrouvez aussi d'autres infos dans notre news d'annonce.

Notez, pour les retardataires ou ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, la série Goldorak est en streaming gratuit sur le site de France TV.