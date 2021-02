Goldorak (Grendizer) bientôt de retour en jeu vidéo

La série Grendizer qui a connu son heure de gloire il y a plus de quarante ans en France sous le nom de Goldorak s'apprête à faire un retour sur consoles et PC grâce à Microids et Dynamic Planning. Pour le moment peu de détails et il faudra patienter avant d'en apprendre plus mais on nous promet un jeu très fidèle à la licence dans lequel, évidemment on devrait retrouver, Actarus, le Grand Stratéguerre et les Golgoths.

En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous le communiqué d'annonce officiel.