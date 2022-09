God of Rock - Combattez avec rythme sur Nintendo Switch

Taper tout ce qui bouge c'est bien, mais le faire en rythme c'est mieux ! Maximum Games, Modus Studios et Just For Games viennent de dévoiler la sortie de God of Rock sur Nintendo Switch et supports concurrents, un tout nouveau jeu mélangeant combat et jeu de rythme. Attendu fin 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous ainsi qu'un premier descriptif.

À propos de God of Rock :

Le mystérieux God of Rock a ressuscité les âmes des plus grands musiciens de l'univers pour qu'ils s'affrontent pour son plaisir. Revitalisé avec de nouveaux corps et de nouveaux pouvoirs, chaque musicien deviendra un participant à son jeu, s'affrontant pour la suprématie musicale sur une scène mondiale.

God of Rock mêle un gameplay basé sur le rythme à des mécanismes de jeu de combat dans des matchs tendus en 1 contre 1. Choisissez parmi une douzaine de combattants uniques, chacun ayant son propre design, ses propres techniques et ses attaques harmoniques. Atténuez la puissance votre adversaire en exécutant des coups normaux et en augmentant votre compteur en jouant des notes au rythme de la chanson, puis dépensez votre compteur pour déclencher des coups EX et spéciaux qui font des dégâts et ajoutent de la complexité à leurs morceaux. Enfin, terminez-les avec une Super attaque dévastatrice ! Au fur et à mesure que le combat progresse, le morceau de musique devient de plus en plus complexe et difficile jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul combattant debout !

Caractéristiques principales :