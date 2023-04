God of Rock - Combattez en rythme dès maintenant sur Nintendo Switch

Se battre c'est mal bien, mais se battre en rythme c'est mieux ! Proposant un mélange étonnant entre jeu de combat et jeu de rythme, Battle of Gods est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi qu'en version physique. Proposé au prix de 29,99€, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Le mystérieux God of Rock a ressuscité les âmes des plus grands musiciens de l'univers afin qu'ils s'affrontent pour le divertir. Doté d'un nouveau corps et de nouveaux pouvoirs, chaque musicien devient un concurrent dans son jeu, affrontant des adversaires pour la suprématie musicale sur la scène mondiale.

God of Rock allie un gameplay à base de rythme avec une mécanique de jeu de combat pour des combats singuliers intenses. Choisissez parmi une dizaine de combattants uniques ayant chacun leur apparence, leurs aptitudes et leurs attaques harmoniques. Affaiblissez vos adversaires avec des coups normaux et faites monter la jauge en jouant les notes dans le tempo du morceau, puis dépensez-la pour infliger des coups EX et spéciaux qui infligent des dégâts et ajoutent de la complexité aux morceaux. Pour finir, achevez-les au moyen d'une Super-attaque dévastatrice ! Au fil du combat, le morceau deviendra plus complexe et plus difficile, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un d'entre vous !

Spécificités principales

Combattez au rythme du beat – Participez à des combat musicaux exubérants dans ce jeu de combat compétitif et rythmé.

Pas de limite de niveau – Les morceaux continueront à devenir plus difficiles jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un combattant.

Plus de 40 morceaux originaux – Doté chacun de ses pistes uniques et exigeantes à maîtriser.

L'univers est votre scène – Contrôlez 12 personnages très différents qui ont chacun leur style de jeu, sur 8 scènes dynamiques situées dans tout l'univers.

Modes de jeu