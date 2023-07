Gex Trilogy : le gecko de Crystal Dynamics revient sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Les années 90 s'apprêtent, une fois encore, à revenir en force avec une collection réunissant pas moins de trois jeux phares de l'ère Playstation / N64. Avec Gex Trilogy vous allez retrouver, en effet, trois jeux de palteforme 3D assez emblématiques de cette époque: Gex, Gex: Enter the Gecko et Gex contre Dr. Rez. Pour mémoire, Gex est un gecko (un petit lézard) au faux airs de 007 qui fut pendant longtemps la mascotte de Crystal Dynamics, un studio incontournable des années 90 a qui l'on doit notamment les Pandemonium ou encore les Tomb Raider, et qui appartient désormais à Square Enix.

Pour l'instant peu d'infos sur Gex Trilogy si ce n'est que la collection aura droit à une édition physique éditée par Limited Run Games. Une présentation officielle devrait arriver plus tard cette année . En attendant, nous vous invitons à découvrir un teaser ci-dessous.

It's tail time. #GexIsBack



GEX returns through the science of the Carbon Engine in GEX Trilogy. We'll have more details to share in the future ????#LRG3 pic.twitter.com/EnQKB9dXAy