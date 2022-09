Gerda : A Flame in Winter - Un long hiver vous attend sur Nintendo Switch

Attendu pour le 1er septembre 2022, Gerda : A Flame in Winter est enfin à portée de main sur l'eShop de la Nintendo Switch. Se présentant comme une expérience narrative de type RPG-lite, nous vous laissons vous plonger dans le Danemark de la Seconde Guerre Mondiale avec le trailer de lancement du jeu. Gerda : A Flame in Winter est actuellement proposé au prix de lancement de 17,99€ jusqu'au 8 septembre 2022, puis repassera à 19,99€.

Cette histoire intime se déroule au Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’occupation allemande. Les joueuses et joueurs suivront les pas de Gerda Larsen, infirmière civile qui voit sa vie tranquille basculer brutalement.

Gerda n'est pas une héroïne comme les autres et ce n'est pas un jeu de guerre typique. Il s’agit d’une histoire de guerre vécue non pas sur la ligne de front, mais dans le petit village danois de Tinglev, où elle a grandi. La jeune infirmière n'a pas d'armes à brandir, ni d'armée à sa disposition. Elle ne peut compter que sur elle-même et sur les relations qu'elle entretient avec le village et ses habitants, pour sauver son mari arrêté par la Gestapo.

Gerda: A Flame in Winter est un jeu narratif poignant inspiré de faits réels et d'histoires vraies de civils qui ont tenté de résister à l'oppression par tous les moyens, sous l’occupation allemande du Danemark. En incarnant Gerda, les joueuses et joueurs seront confrontés à des dilemmes moraux. La jeune femme tentera de naviguer dans un monde bien plus complexe, désormais confrontée à des situations périlleuses et des choix difficiles à prendre, tout en essayant de rester fidèle à elle-même.

Jusqu'où iriez-vous pour protéger vos proches ?