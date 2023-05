Gerda: A Flame in Winter dévoile son nouveau DLC Liva's Story et un nouveau bundle

Après avoir passionné les joueurs lors de sa sortie sur l'eShop en septembre dernier, Gerda: A Flame in Winter revient en cette fin de mois de mai avec la sortie d'un tout nouveau DLC dénommé Liva's Story. Comme son nom l'indique, cette nouvelle histoire est concentrée sur Liva, cheffe de la Résistance que nous découvrons dans le jeu de base. Et pour ceux n'ayant pas eu l'occasion de découvrir l'aventure originale, vous pouvez dès à présent acheter le Bundle appelé Gerda: A Flame in Winter - Modstand, qui comprend le jeu original et son fameux DLC.

L’édition “Modstand” offre aux joueuses et joueurs deux points de vue très différents de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers les histoires de deux femmes : Gerda et Liva.

Gerda est infirmière et mène une vie paisible, mais se retrouve malgré elle engagée dans la Résistance suite à l’arrestation de son mari, Anders, par la Gestapo. Elle est bienveillante et cherche autant que possible à éviter les conflits. À la différence de Gerda, qui adopte une approche empathique, Liva, membre de la Résistance depuis un certain temps, n'hésite pas à recourir à la violence. Suite à l’échec d’une mission, et maintenant cheffe de la Résistance, elle décide de regrouper ses troupes à Tinglev. Là, elle devra faire entendre sa voix et se préparer pour les combats à venir.

Liva's Story offre un autre regard sur la guerre, à travers les yeux d'une femme, cheffe de la Résistance. Désespérée et découragée après avoir dû battre en retraite, Liva reste cependant concentrée sur sa mission : regrouper ses membres, reconstituer une équipe et frapper à nouveau l'ennemi, en utilisant le sabotage, l'infiltration, l'espionnage, voire même l'assassinat. Liva n'a pas peur d'utiliser la violence et a souvent du mal à distinguer la vengeance de la justice. Les joueuses et joueurs devront habilement doser la fureur qu’elle porte à l'ennemi, son devoir envers sa mission et sa patrie, et l'attention portée à son équipe.

Les événements vécus par Liva se déroulent quelques semaines avant l'arrestation d'Anders et le début de l’aventure de Gerda. Chaque histoire est indépendante, les joueuses et joueurs peuvent donc choisir de lancer ces aventures dans l’ordre souhaité.