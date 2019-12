Gensou Skydrift - Visionnez notre vidéo découverte

Rencontre improbable de la licence Mario Kart et de l'univers de Touhou, Gensou Skydrift est pourtant bel et bien disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 12 décembre . A défaut de véhicules, Reimu et ses amies se sont embarquées dans des courses sur divers circuits où les karts ont été remplacés par... des filles en chair et en os !

Mais parce qu'une image vaut mieux que mille mots, le mieux est de vous laisser découvrir notre session de jeu afin de comprendre un peu plus ce qui vous attend dans Gensou Skydrift. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le jeu, notre test complet se trouve juste ici.