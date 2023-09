Genki récidive et annonce son "Alpine Collection" comprenant un Shadowcast 2 complètement revu et améliorié ainsi qu'un dock portable pour la Nintendo Switch

Souvenez-vous, en avril 2021 nous vous avions proposé un test complet du Genki Shadowcast, un appareil permettant de streamer (et donc d'enregistrer) les images d'une Nintendo Switch sur vos PC et vos Mac. Convaincu par cet objet, nous avions hâte que des révisions arrivent pour combler les quelques lacunes de l'engin. C'est désormais chose faite puisque Genki vient de lancer la campagne KickStarter pour son Alpine Collection qui comprend un ShadowCast 2 Pro pouvant streamer de la 4K à 60 fps, du 1440p jusqu'à 120 fps et du 1080p à 240fps. Cette collection propose aussi un ShadowCast 2 dans la droite lignée du premier Shadowcast qui va enfin jusqu'au 1080p 60fps mais aussi un Covert Dock 2 qui permet de brancher une Nintendo Switch sur un écran en se passant d'un dock.

Tous ces produits sont attendus pour décembre prochain sur le KickStarter (EN CLIQUANT ICI) au prix de (tous les prix sont indiqués en dollars, mais sont peu ou prou les mêmes en euros) :

ShadowCast 2 39 dollars au lieu de 50 dollars (22% de réduction).

39 dollars au lieu de 50 dollars (22% de réduction). Covert Dock 2 49 dollars au lieu de 60 dollars (18% de réduction).

49 dollars au lieu de 60 dollars (18% de réduction). ShadowCast 2 Pro 129 dollars au lieu de 160 dollars (19% de réduction).

129 dollars au lieu de 160 dollars (19% de réduction). Portable Creator Kit ( contenant un ShadowCast 2 et un Covert Dock 2 ) au prix de 85 dollars au lieu de 110 dollars (23% de réduction).

contenant un et un ) au prix de 85 dollars au lieu de 110 dollars (23% de réduction). 4K Creator Kit (contenant un Covert Dock 2 et un ShadowCast 2 Pro ) au prix de 169 dollars au lieu de 220 dollars (23% de réduction).

(contenant un et un ) au prix de 169 dollars au lieu de 220 dollars (23% de réduction). Alpine Collection (contenant la totale soit un ShadowCast 2 Pro, un ShadowCast 2 et un Covert Dock 2) au prix de 199 dollars au lieu de 270 dollars (26% de réduction).

Il est à noter que les frais de livraisons oscillant entre 15 et 30 dollars pour l'Europe.

Si ces produits vous intéressent, ils sont à retrouver sur la page KickStarter de cette Alpine Collection en attendant les tests de ces produits.

