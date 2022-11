La Cuisine dans Zelda - 50 recettes issues de l'univers Zelda et repensées par Gastronogeek disponibles dès maintenant en librairie

Que vous le connaissiez pour ses live Twitch, ses livres de recettes "geek" ou encore ses vidéos culinaires, le chef Thibaud Villanova, aussi connu sous le pseudo Gastronogeek ne cesse de nous régaler au fil des mois. En janvier 2021, Gastronogeek avait lancé son premier projet participatif de taille avec la réalisation d'un ouvrage dénommé La Cuisine dans Zelda. Ce dernier recense une cinquantaine de recettes tirées en majeur partie des plats concoctées dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ainsi que quelques recettes issues d'anciens jeux, magnifiquement mis en page par le chef et son équipe. Si jusque à présent votre serviteur pouvait narguer collègues et amis qui n'avaient pas eu l'occasion de participer au financement et obtenir un ouvrage, le problème est désormais réglé, et Gastronogeek va pouvoir régaler de nombreux fans.

La Cuisine dans Zelda est enfin disponible en librairie et chez les différents revendeurs en ligne, de quoi préparer de bons petits plats thématiques à l'approche des fêtes de fin d'année. Si vous vous sentez l'âme d'un chef légendaire, n'hésitez pas à faire l'acquisition de cet ouvrage, et de nous partager en commentaire vos plus belles réussites.

La cuisine dans Zelda

