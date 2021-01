Gastronogeek dévoile son premier projet participatif : La Cuisine dans Zelda - Les Recettes Inspirées d'une Saga Mythique

Si vous adorez la cuisine et les jeux vidéo, nul doute que vous avez déjà entendu parler au moins une fois du Gastronogeek. De son vrai nom Thibaud Villanova, ce cuisinier passionné à su offrir à son public sur Youtube mais aussi à ses lecteurs une myriade de recettes et de livres de cuisine sur les thématiques des jeux vidéo, de l'animé japonais, ou encore des séries tv pour ne citer qu'eux. Pour son dernier projet, Thibaud Villanova a décidé d'opter pour un financement participatif sur Ulule, avec un livre qui risque de taper dans l'œil de plusieurs fans de Nintendo.

La Cuisine dans Zelda - Les Recettes Inspirées d'une Saga Mythique

Découvrez la page Ulule du projet

Ce projet non-officiel permettra aux contributeurs de pouvoir découvrir un recueil de 192 pages avec couverture rigide, garnis de recettes revisitées par le Gastronogeek sur la thématique de Zelda, et les différents plats et breuvages que l'on a pu découvrir depuis le lancement de la licence en 1986. Ce projet n'étant pas prévu pour une commercialisation standard, seuls les contributeurs de la campagne de financement pourront avoir la chance de repartir avec un exemplaire.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la campagne affiche une cagnotte de 96.585 € récoltés sur les 35.000 € demandés, et il reste encore 41 jours pour participer à l'aventure. Avec une mise de départ de 35€ pour pouvoir repartir avec un exemplaire de La Cuisine dans Zelda - Les Recettes Inspirées d'une Saga Mythique, nous vous laissons découvrir l'ensemble des contreparties et des paliers à atteindre lors de cette campagne via la page Ulule du projet.

ET VOILA => https://t.co/uGsfO45JUl ! Voici que je me lance sur @ululeFR avec ce projet hommage et non officiel, inspiré par #Zelda ! Que des photos et des recettes maison msieur dame (aucune image officielle, ni charte, ni screenshot utilisé) ! Aidez-moi à réaliser mon rêve ! pic.twitter.com/MpCjpTt3NN — Gastronogeek (@Gastronogeek) January 11, 2021

Source : Ulule