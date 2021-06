Garden Story réaffirme sa sortie sur Nintendo Switch dans une nouvelle bande-annonce

Déjà annoncé sur Nintendo Switch depuis belle lurette Garden Story reconfirme aujourd'hui sa sortie sur la console hybride. Si initialement le titre n'avait donné qu' un vague 2021 comme horizon de sortie, il revient aujourd'hui à la charge (et en vidéo !) en précisant cet horizon, Garden Story nous l'assure, il sortira cet été plus mignon que jamais.

Dans sa toute nouvelle bande-annonce le titre de Picogram se montre plus en détails et dévoile ses mécaniques, l'occasion d'admirer sa direction artistique très fruitée. Toutes les informations sur le jeu se trouvent ci-dessous :

Unifiez une communauté brisée en tant que gardien nouvellement nommé du bosquet. Traversez une île dynamique pour combattre la pourriture invasive, inspirer ses habitants et reconstruire votre maison. Vous n'aurez pas à faire cela en solo : des amis fruités vous attendent, prêts à donner un coup de main !

Concord, le plus jeune grain de raisin de The Grove, est maintenant un gardien, et c'est son travail d'aider à restaurer l'île. C’est beaucoup à porter pour un grain de raisin à peine sorti de la vigne… et plus d'un habitant est sceptique quant à ses capacités. Heureusement, Concord a des amis comme Elderberry, Rana et Fuji à ses côtés ! Avec leur aide, vous pouvez affronter la dangereuse pourriture et trouver des moyens d'encourager les autres résidents à participer aux efforts.

Le bosquet est votre foyer, et votre travail l'embellira ! Protégez vos amis, rassemblez des matériaux précieux et réparez les liens sociaux et les structures en rassemblant les fruits, les champignons et les grenouilles de chaque village alors qu'ils s'efforcent de repousser la pourriture qui menace de détruire votre maison pour de bon. Guidez les efforts de restauration de Concord et gagnez la confiance de la communauté : aidez les autres à résoudre leurs problèmes et ils vous offriront de l'aide à leur tour !

Il y a beaucoup de travail à faire, mais n'oubliez pas de prendre le temps d'apprécier ce monde luxuriant et les fruits de votre travail. Écoutez la musique douce et entraînante de l'île, détendez-vous dans l'atmosphère chaleureuse et accueillante du Grove, cultivez des jardins et des bibliothèques et appréciez les charmantes personnalités que vous rencontrerez en cours de route.