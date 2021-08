Garden Story vient mettre son grain (de raisin) sur Nintendo Switch

Nouvel action-RPG signé Picogram et édité par Rose City Games, Garden Story a tenu a rappeler à l'occasion de l'Indie World du 11 août 2021 qu'il était enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch . Proposé au prix de 19,99€ , nous vous laissons retrouver ci-dessous un descriptif complet accompagné de son trailer de lancement.

Unifiez une communauté brisée en tant que gardien nouvellement nommé du bosquet. Traversez une île dynamique pour combattre la pourriture invasive, inspirer ses habitants et reconstruire votre maison. Vous n'aurez pas à faire cela en solitaire : des amis fruités vous attendent, prêts à donner un coup de main !

Concord, le plus jeune raisin de The Grove, est maintenant un gardien qui a pour tâche d'aider à restaurer l'île. C’est beaucoup à porter pour un raisin à peine sorti de la vigne... et plus de quelques habitants sont sceptiques quant à ses capacités. Heureusement, Concord a des amis comme Elderberry, Rana et Fuji à ses côtés ! Avec leur aide, vous pouvez affronter la dangereuse pourriture et trouver des moyens d'encourager les autres résidents à participer aux efforts.

Le bosquet est votre maison, et votre travail améliorera le changement ! Protégez vos amis, rassemblez des matériaux précieux et réparez les liens sociaux et les structures en rassemblant les fruits, les champignons et les grenouilles de chaque village alors qu'ils s'efforcent de repousser la pourriture qui menace de détruire votre foyer pour de bon. Guidez Concord et gagnez la confiance de la communauté : aidez les autres à résoudre leurs problèmes et ils vous offriront de l’aide à leur tour !

Il y a beaucoup de travail à faire, mais n'oubliez pas de prendre le temps d'apprécier ce monde luxuriant et les fruits de votre travail. Écoutez la musique douce et entraînante de l’île, détendez-vous dans l’atmosphère chaleureuse et accueillante du Grove, cultivez des jardins et des bibliothèques et appréciez les charmantes personnalités que vous rencontrerez en cours de route.