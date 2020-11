Game & Watch Super Mario Bros. : Offrez-vous un bond dans le passé le 13 novembre prochain

Présenté à l'occasion du Nintendo Direct Mini des 35 ans de la franchise Super Mario Bros., le Game & Watch : Super Mario Bros. fait ses derniers préparatifs avant sa sortie officielle le 13 novembre 2020 . Reprenant le format standard des premières consoles portables de Nintendo dans un emballage résolument rétro, ce Game & Watch inclura dans sa mémoire les jeux Super Mario Bros. et Super Mario Bros.: The Lost Levels en plus d'une version spéciale de Ball à l'effigie de Mario.

Et pour raviver la fibre nostalgique des plus anciens d'entre-nous, la petite console possède également une fonction horloge numérique comme à l'époque, mais cette fois-ci dotée de 35 animations à découvrir. Petit détail "amusant", un défaut est présent dans les premières versions qui seront distribuées à partir du 13 novembre (plus d'info ici)