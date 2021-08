Une Game & Watch Donkey Kong édition spéciale anniversaire d'une grande rareté vendue à "bas prix"

Ce n'est un secret pour personne, le rétrogaming est littéralement en feu depuis des mois avec des copies de jeu sous scellé vendues à plus d'un millions de dollars comme Super Mario Bros. (2 millions) et Super Mario 64 (1,56 millions). Pourtant ces derniers jours une rareté des temps anciens (années 1980) vient d'être vendue à un prix très modeste en comparaison aux exemples cités plus haut.

Si les Game & Watch Donkey Kong ont été légions, c'est une édition très spéciale du jeu électronique qui a été vendue au prix de 1,001,000 de Yens (soit environs 8000€). Cette édition anniversaire encore jamais vue en vente jusqu'à présent est une commande spéciale de Gunpei Yokoi, créateur de la Game Boy entre autres. Elle se démarque par sa façade mettant en avant 3 personnages : G. Yokoi ainsi que K, Momose et T. Ishida. Le compte Twitter Beforemario a apporté quelques informations sur la nature du trio et de cette console très spéciale.

Wow! This super rare anniversary edition Nintendo Game & Watch, never before seen for sale, just sold for ¥1,001,000 (US$9100 / €8000) was created in 1982 upon request by Gunpei Yokoi, to celebrate the 20 million games sold milestone. pic.twitter.com/zdRu5tp7dM