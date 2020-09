Gal*Gun Returns annoncé sur Nintendo Switch

Dans la liste des jeux de tir coquins, nous vous avions fait découvrir en 2018 Gal*Gun 2 sur Nintendo Switch, dont vous pouvez retrouver le test juste ici. Mais comme vous le savez, il est toujours dommage de prendre une licence en cours de route sans avoir fait les épisodes précédents. Inti Creates compte bien corriger le tir puisqu'ils viennent d'annoncer l'arrivée prochain de Gal*Gun Returns sur différents supports dont la Nintendo Switch à l'occasion des 10 ans de la licence. Il s'agira d'une versions remasterisée et bonifiée de l'opus original.

Bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie précise, nous vous laissons découvrir le tweet de l'annonce ci-dessous ainsi qu'un premier trailer

The game that started it all is back, remastered and ready to make you go doki doki all over again!



Gal*Gun Returns is coming to Nintendo Switch, Xbox One, and Steam!



Join us and our friends at @PQubeGames in celebrating 10 years of Gal*Gun! https://t.co/txqK1PUyCu pic.twitter.com/LRDPxCU8Dv