Gal*Gun: Double Peace - Le rail shooter coquin de Inti Creates aura droit à sa version physique européenne sur Nintendo Switch

On vous en parlait début décembre, le rail shooter coquin de Inti Creates dénommé Gal*Gun: Double Peace aura le droit en ce début d'année à une sortie sur la Nintendo Switch en version dématérialisée, mais aussi en version physique. Si PQube se chargera de l'édition, c'est Just For Games qui s'occupera de la distribution de la version physique sur le continent, une occasion idéale d'ajouter ce titre outrancier dans votre ludothèque physique.

Sortez vos agendas, la version physique de Gal*Gun: Double Peace sera officiellement disponible le 16 mars 2022 sur Nintendo Switch.