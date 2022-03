Gal*Gun Double Peace - Le Rail-Shooter coquin confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de shoot'em up coquins, la licence Gal*Gun sera bientôt au grand complet sur consoles Nintendo avec la sortie ce mois-ci de Gal*Gun Double Peace sur Nintendo Switch. Sorti initialement sur PS4 et PSVita et PC, cette version dédiée à la console hybride sera l'occasion de vadrouiller au sein d'une académie et de tirer sur toutes les jeunes filles avec votre pistolet à phéromones pour calmer leurs ardeurs, et pourquoi pas, trouver l'amour de votre vie par la même occasion. Gal*Gun Double Peace sera disponible à partir du 17 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi qu'en version physique.

Gal*Gun: Double Peace, le très célèbre rail shooter, arrive enfin sur Nintendo Switch ! Alors qu'il ne se doute de rien, Houdai, un étudiant, est touché par les flèches de Cupidon est devient le garçon le plus craquant de l'école. Ce n'est qu'en utilisant son bon vieux pistolet à phéromones qu'il pourra repousser les hordes de filles qui se ruent sur lui et trouver son grand amour! Incroyablement haut en couleur et lubrique, Gal*Gun: Double Peace est un des jeux de tir les plus acclamés au Japon. Un rail-shooter au style anime unique, dans lequel les filles se jettent sur vous!

Trouvez l'amour en une journée, ou restez à jamais seul!

Une histoire réconfortante remplie de personnages hilarants, dans laquelle vos choix ont une importance.

Débloquez et améliorez vos compétences.

Plusieurs fins sont possibles dans votre combat pour trouver votre âme sœur.

Contient les DLC et les costumes de Gal*Gun: Double Peace déjà disponibles en jeu!

Jouez en mode histoire ou en mode course au score.

Débloquez des œuvres magnifiques et bien d'autres dans la galerie du jeu.

