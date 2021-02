FUSER le jeu de DJ s'offre une démo sur Nintendo Switch

Amateur du genre jeu de rythme, cette information est faite pour vous. En l'occurrence, nous découvrons aujourd'hui sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo que le jeu de rythme FUSER s'offre une démo gratuite sur Nintendo Switch. D'ores et déjà disponible sur l'eShop, cette démo vous permettra de jouer à 8 pistes audio comme Don't Start Now de Dua Lipa ou encore Bad Guy de Billie Eilish.

De plus, le jeu est actuellement en réduction de -43% (soit 39.89€) jusqu'au 28 février 2021 . Une bonne occasion de tester le jeu avant de potentiellement passer à la caisse. Retrouvez son annonce ci-dessous.

Par les créateurs de Rock Band™ et Dance Central™, FUSER™ vous fait vivre une nouvelle expérience musicale effrénée où vous contrôlez le son ! Créez vos propres morceaux en mixant des éléments des titres internationaux les plus populaires, ou collaborez avez des amis pour produire des titres mémorables, puis partagez vos créations et vos performances avec le reste du monde ! FUSER arrive cet automne. #PlayFuser