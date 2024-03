FRONT MISSION 2: Remake s'offre une démo sur Nintendo Switch

Si vous n'avez toujours pas été tenté par l'univers de FRONT MISSION 2: Remake, sachez qu'une nouvelle démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cette dernière propose aux joueurs de parcourir les deux premiers stages, ainsi qu'un garage pour personnaliser votre Wanzer.

FRONT MISSION 2 mêle stratégie poussée et histoire complexe.

12 années se sont écoulées depuis le second conflit de Huffman. La République populaire d’Alordesh frappée par la pauvreté a subi un grave déclin économique après la fin de la guerre. En juin 2102, les soldats de l’armée d'Alordesh, menés par Ven Mackarge, se soulèvent en masse pour déclarer leur indépendance face à l’O.C.U. (L’Union Coopérative de l’Océanie).

Ash, un soldat de l’O.C.U., parvient à réchapper à la bataille qui s’en suit, mais l’Alordesh est complètement envahi par l’Armée révolutionnaire. Ash et ses compagnons survivants s’infiltrent alors dans les souterrains labyrinthiques d’Alordesh pour essayer de fuir. Cependant, ils ont tôt fait de découvrir l’existence d’un vaste complot derrière ce coup d’état.

Dans FRONT MISSION 2, on adopte le point de vue de trois personnages différents : Ash, Lisa et Thomas. Cela offre une vision qui dépasse la simple dichotomie entre le bien et le mal.

FRONT MISSION 2: Remake conserve le scénario élaboré, les combats stratégiques au tour par tour et les options de personnalisation des Wanzers qui ont fait la renommée du premier opus. Profitez de ce titre comme jamais auparavant avec des graphismes actualisés et de nouvelles fonctionnalités et améliorations :