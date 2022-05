Freezer Pops : rencontres gay et esprit d'entreprise dans un visual novel bara en approche sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch est devenu, en peu de temps, un refuge pour les visual novel de tous genres qui y trouve un public de plus en plus nombreux malgré le fait que la plupart n'ont pas le droit à une localisation en français. Cependant, il n'y a pas (ou peu) du genre "bara" c'est à dire qui nous raconte une histoire dans laquelle les hommes aiment les hommes. Si ce genre vous parle, réjouissez-vous car ce mois-ci, l'eShop de la console de Nintendo accueille Freezer Pops, un visual novel bara centré sur "l'esprit d'entreprise et les romances gay". Au programme, hommes musclés et cliché à gogo à travers une histoire pleine de rebondissement et plus de "100 scènes en images CG uniques". Retrouvez ci-dessous le trailer de Freezer Pops, quelques images et la fiche eShop du jeu.

Freezer Pops est attendu sur Nintendo Switch le 27 mai prochain au prix de 9,99€