Fortnite met à jour sa version Nintendo Switch et améliore nettement ses performances

Fortnite est un succès planétaire, sur tous les supports et donc aussi sur Nintendo Switch. Si cette version cartonne aussi c'est en partie dû à l'optimisation de celle-ci et au suivi d'Epic Games qui ne lâche pas sa poule aux œufs d'ors d'un chouia. En effet, le jeu est régulièrement mis à jour, autant au niveau de son contenu qu'au niveau de sa technique et aujourd'hui , le jeu se met à jour pour améliorer sa fluidité, sa résolution mais aussi pour rendre le jeu plus léger de quelques Mo sur la console de Nintendo.

Voici la liste de tous ces changements :

La résolution en mode portable passe de 1000x560 Pixels à 1170x660 Pixels

La résolution en mode docké passe de 1390x780 Pixels à 1560x880 Pixels

Le jeu devient plus léger de 140 Mo

Ci-dessous vous pouvez retrouver l'intégralité du message des développeurs ainsi que l'exemple d'images comparatives trouvables ici :