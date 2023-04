Five Nights at Freddy's: Security Breach aura le droit à une double sortie physique sur Nintendo Switch

Tout récemment annoncé à l'occasion du dernier Indie World, le jeu Five Nights at Freddy's: Security Breach vient de détailler sa distribution dans l'Hexagone. Alors que le titre est disponible dès maintenant sur l'eShop de la console, Maximum Games, le développeur Steel Wool Studios et Just For Games ont signé un partenariat pour porter le titre en version physique standard et collector dans le courant de l'année 2023 .

Enfermé de nuit dans un centre commercial peuplé d'animaux robotiques angoissants et à votre poursuite, votre objectif de survie sera mis à rude épreuve ! Découvrez enfin le dernier jeu de la saga à succès sur la console hybride de Nintendo, avec une édition physique comprenant en bonus des autocollants, et une édition collector que tout fan voudra ajouter à sa collection.

L'édition collector de Five Nights at Freddy's: Security Breach est une version physique exclusive et limitée, comportant en plus du jeu de base un boîtier SteelBook, un ensemble de badges collector, un magnet Mr. Hippo, une peluche responsable de la Garderie réversible d'environ 30cm et une figurine Vanny de chez Youtooz, le tout emballé dans un boîte Mega Pizzaplex collector !