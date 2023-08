Fitness Boxing ne passera pas les fêtes - Le jeu sera retiré de l'eShop le 30 novembre 2023

Nintendo vient d'annoncer que le jeu de sport en rythme, Fitness Boxing, initialement sorti le 21 décembre 201 8 en exclusivité sur Nintendo Switch allait être retiré de l'eShop, le 30 novembre prochain à 23H59. Nintendo n'a pas donné la raison de cette suppression mais en même temps, Fitness Boxing était un peu obsolète depuis la sortie (le 4 décembre 2020 ) de Fitness BOXING 2 : Rhythm & Exercise qui propose la même expérience avec des améliorations et des nouveautés, et cela pour le même prix,

Pour autant, que celles et ceux qui ont acheté Fitness Boxing sur l'eShop se rassurent, ils pourront continuer à y jouer (encore heureux) mais aussi le retélécharger et le mettre à jour, même après le 30 novembre . Idem, si vous avez téléchargé la démo, vous pourrez la retélécharger à chaque fois que vous en aurez envie (on ne sait jamais).

Par ailleurs, notez qu'en plus de Fitness BOXING 2 : Rhythm & Exercise, vous pouvez trouver sur l'eShop de la Nintendo Switch, l'étonnant cross-over Fitness BOXING Fist of the North Star qui vous invite à faire un peu d'exercice avec Ken, le Survivant, le célèbre héros des années 80 de Tetsuo Hara. Et si vous patientez un peu, à partir du 5 décembre , vous pourrez même l'acheter en version boîte (voir ici pour les détails).

