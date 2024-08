Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer débarquera dans votre salon début décembre sur Nintendo Switch

Vous avez envie de mettre une tannée au repas de Noël cette année mais souhaitez tout de même garder la ligne ? Imagineer est de retour avec un nouvel opus pour sa licence phare : Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer. Contrairement aux précédents opus, cette fois-ci nous avons le droit à un tout nouvel habillage graphique, et surtout de nouvelles fonctionnalités comme le Mode entraînement rapide, les exercices aux gants avec adapté à votre rythme, et le nouveau mode Boxe Assise qui se veut plus inclusif. Attendu pour le 5 décembre 2024, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Donnez du punch à votre séance d'entraînement avec votre propre coach personnel. Entraînez-vous à votre rythme avec des modes tels qu'Entraînement rapide, Exercice des gants, et bien plus. Il est même possible de s'entraîner en position assise. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer fera son arrivée le 5 décembre sur Nintendo Switch.