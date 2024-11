Fitness Boxing 3 : une démo à télécharger gratuitement sur Nintendo Switch

Si à l'approche des fêtes vous vous dites vous aussi qu'une petite séance de remise en forme ne serait pas de refus, Imagineer est de retour en cette fin d'année avec Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer sur Nintendo Switch. Attendu pour le 5 décembre sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée, cette nouvelle version proposera de nouveaux contenus qui peuvent dès à présent être appréciés grâce à la démo disponible sur l'eShop de la console. Enfilez votre jogging, prenez une bouteille d'eau, et préparez-vous à faire chauffer votre corps !

La démo comprend certaines fonctionnalités ainsi que la bande originale du jeu, et les joueurs pourront transférer leur progression vers la version complète du titre quand il sortira le mois prochain. Il sera également possible d’importer la progression réalisée dans Fitness Boxing et Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise.

En plus des modes Séance du jour et Entraînement libre, des Missions du jour, Missions de la semaine et Étirements, la démo vous propose d’essayer les nouveaux modes de cet opus :

la Boxe assise, qui vous permet de faire des exercices en position assise ;

l’Exercice des gants, dans lequel vous boxez avec un coach pour réaliser des combos à votre propre rythme.

La démo vous permettra également de rencontrer la coach virtuelle Lin, qui fait partie des six entraîneurs entièrement doublés dans le jeu. En effectuant des séances d’entraînement et en développant une relation avec elle, les joueurs de la démo pourront débloquer un mode Boxe & affinités conçu pour les aider à faire connaissance avec les coachs. Dans la version de démonstration, il est possible de personnaliser Lin à l’aide de divers vêtements et accessoires. La version complète du jeu offre encore plus de possibilités de personnalisation de Lin et de l’ensemble des coachs, avec notamment des chaussures, des vêtements, des lunettes et des coiffures.

La démo gratuite de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. Votre progression dans la démo pourra être transférée dans la version complète du jeu, dont la sortie est attendue le 5 décembre.