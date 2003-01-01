Fitness Boxing 3 officialise le DLC Persona 5 Royal Pack

Le teasing n'aura pas duré bien longtemps, Après l'annonce que quelque chose se préparait entre les licence Persona et Fitness Boxing, nous avons confirmation qu'un DLC arrivera d'ici la fin de la semaine sur Fitness Boxing 3, dernier opus de la licence de remise en forme. Le Persona 5 Royal Pack sera ainsi officiellement disponible à partir du 8 janvier 2026, et proposera aux joueurs les éléments suivants :

Morceaux de musique arrangés « Wake Up, Get Up, Get Out There »

« Life Will Change »

« I Believe »

« Rivers in the Desert »

« Last Surprise » T-shirt collaboratif T-shirts collaboratifs originaux (x3) pour les coachs

À noter que pour le moment nous ne connaissons pas encore le prix de ce DLC.