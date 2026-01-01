Fitness Boxing X Persona 5 teasé sur X

Dans un article précédent nous vous parlions du 30ème anniversaire de la licence Persona, et du fait que de nombreuses annonces seraient faites en 2026. Alors qu'on attend tous impatiemment des nouvelles de Persona 6 ou du remake de Persona 4, il semblerait que la première annonce sera... un nouvel épisode crossover de Fitness Boxing. Après Fitness Boxing Fist of the North Star et Fitness Boxing feat. Hatsune Miku, le prochain épisode qui verra le jour sera très probablement Fitness Boxing feat. Persona 5 d'après le dernier tweet du compte officiel de Fitness Boxing.

??? : À quoi te prépares-tu ? ???? : Hé hé hé... Cette fois-ci, je prépare un programme d'entraînement un peu différent de d'habitude. Après tout, l'endurance est essentielle pour un voleur fantôme !