Fisti-Fluffs le brawler félin se trouve enfin une date de sortie

Vous souvenez-vous de Fisti-Fluffs, le jeu de combat dans lequel vous incarnerez un matou contre d'autres chats ? Si ce n'est pas le cas nous vous invitons à relire notre article de l'annonce du jeu qui remonte à... décembre 2020 . Le jeu, initialement prévu pour début 2021 vient enfin de se trouver une date de sortie, c'est officiel Fisti-Fluffs sera disponible sur Nintendo Switch le 23 septembre prochain .

Le jeu se dote pour l'occasion d'une toute nouvelle bande-annonce afin de nous démontrer qu'il n'a pas perdu de sa superbe et a su garder son esprit barré. Le titre est précommandable à bas prix jusqu'au 22 septembre (soit la veille de sa sortie) pour 18,69 euros au lieu de 21,99 euros qu'il coûtera après cette fatidique date, vous aurez donc droit à 15% de réduction en précommandant la relève (ou le commencement) des jeux de bastons félins.

En l'absence d'humains, les chats s'ennuient – et vous savez ce que ça veut dire ? C'est l'heure de la bagarre ! Bondissez, crachez, griffez et mordez tous vos adversaires pour prouver que votre chat hargneux est le roi des chats.

Fisti-fluffs est un jeu adorable (et ridicule, oui) basé sur la physique où vous vous battez avec d'autres chats et détruisez vos environnements dans des combats délirants et frénétiques. Vous pouvez bien entendu jouer seul(e), mais le jeu est encore plus amusant avec des amis. Alors sortez les griffes et préparez-vous pour un carnage félin.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU :