First 4 Figures dévoile deux nouvelles statues de Link Zelda version Breath of the Wild

Si vous ne saviez pas comment faire plaisir aux fans de The Legend of Zelda dans votre entourage pour les fêtes de fin d'année, First 4 Figures vient peut-être de vous trouver une solution. Le fabricant de figurines vient en effet de dévoiler un tout nouveau duo de statues à l'effigie de Link et de la Princesse Zelda, dans leur version directement tirée du dernier épisode principal The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Si l'Exclusive Edition proposée à 10 000 exemplaires ne proposera "que" la statue de Link, la Master Edition à 3000 exemplaires quant à elle, vous permettra d'obtenir les effigie de la princesse et de son chevalier protecteur. Les deux versions sont disponibles en précommande sur le site officiel de F4F, et sont proposées respectivement au prix de 137,99$ et 227,99$.

Source : First4figures