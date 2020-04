First 4 Figures annonce une statuette de Kirby pour fêter les 28 ans de la série

Aujourd'hui est un jour particulier car nous fêtons les 28 ans du personnage préféré de Masahiro Sakurai, le célèbre Kirby. Peut-être l'avez-vous connu pour la première fois sur SNES ou, comme beaucoup de joueurs, grâce à la série des Super Smash Bros.

First 4 Figures, une entreprise spécialisée dans la production de statuettes, en a profité aujourd’hui pour nous faire une petite surprise concernant l'anniversaire de notre boule rose. En effet, c'est via le site officiel de First 4 Figures que nous apprenons que Kirby aura bientôt une statuette à son effigie (voir images ci-dessous). Pour le moment aucune date ne nous a été transmise, mais si vous êtes intéressés, nous vous recommandons de vous abonner à leur newsletter juste ici pour ne pas louper les précommandes, la figurine étant en quantité limitée.

D'ailleurs si vous ne le saviez pas, quatre statuettes avaient déjà été réalisées par l'entreprise, la dernière datant du 28 août 2018 .

