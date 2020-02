Fire Emblem : Three Houses - Ombres Embrasées - Découvrez notre vidéo maison

Le dernier DLC majeur de l'Expansion Pass de Fire Emblem : Three Houses, dénommé Ombres Embrasées, est enfin disponible sur Nintendo Switch depuis le 13 février . En attendant de découvrir notre test dédié, notre ami ggvanrom a eu l'occasion d'en parcourir un bout, et nous offre dès aujourd'hui les 35 premières minutes du jeu dans une vidéo maison en français.

Dans cette aventure en marge de l'histoire principale, vous pourrez explorer les souterrains de Garreg Mach, et rencontrer la quatrième classe de l'Académie des Officiers, à savoir la maison des Loups de cendre. Et surtout, vous devrez survivre dans l'Abysse avec un effectif et un inventaire extrêmement limité. Pour plus d'informations sur Fire Emblem : Three Houses - Ombres Embrasées, nous vous invitons à rejoindre la page eShop officielle du jeu.